Первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию завершила карьеру

Первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию, бронзовый призер ЧМ 2015 года Елена Радионова сообщила об окончательном завершении карьеры в 2018 году из-за проблем со здоровьем.

«После контрольных прокатов 2018 года я окончательно поняла, что закончила», – рассказала спортсменка РИА «Новости».

Она пояснила, что причиной стали проблемы со здоровьем. «Гормональный сбой, с которым я не могла справиться. Меня мало кто понимал. Я очень сильно поправилась. Жесткая диета не помогла бы, я была в состоянии, которым нельзя было управлять, а можно было только переждать его. Организму необходимо было время, чтобы нормализовать свою работу», – сказала Радионова.

«Я вставала на коньки и чувствовала, что это не я, а потом меня и вовсе перестали пускать на лед из-за веса. Психологически я была подавлена. Елена Германовна (Буянова, тренер Радионовой – прим. ВЗГЛЯД) очень беспокоилась, она видела, что я в любой момент могу получить травму. Дни шли, а я все равно была далеко от приемлемой формы, пришлось обращаться к врачу, и тогда решила: не нужно гробить здоровье, надо думать о будущем. А в нем, я уверена, что достигну большего, чем в карьере фигуристки», – рассказала фигуристка.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Мария Сотскова завершила спортивную карьеру в возрасте 20 лет. Она назвала решение трудным, отметила, что после Олимпиады был трудный для нее сезон, и рассказала, почему окончательно уходит из спорта.