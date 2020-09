ВДВ отработали транспортировку десанта в рамках учений «Кавказ-2020» В Транснефти рассказали о состоянии нефтепроводов после землетрясения Финразведка США получила данные о сотнях операций банков в России 22 сентября 2020, 10:32 Текст: Наталья Ануфриева

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), выполняющая функции финансовой разведки, имеет сведения о переводах между российскими банками, если они совершаются в долларах и помечаются как подозрительные американским банком-посредником. Это стало известно из масштабной утечки более 2,1 тыс. так называемых отчетов о подозрительных транзакциях (SAR), которые международные банки подавали в FinCEN. Данные о подозрительных транзакциях, относящихся к России, предоставил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), получивший файлы от издания BuzzFeed, передает РБК. Всего в базе данных 3 тыс. 810 транзакций, в которых одной из сторон был российский банк (это и операции по перечислению средств от российского банка, и операции по поступлению средств в российский банк). Транзакции совершались в разное время, преимущественно с 2008 по 2016 год. FinCEN стало известно об этих операциях из отчетов о подозрительной деятельности, поданных в службу финразведки международными банками. Банки уведомляли FinCEN об этих транзакциях, так как их службы по оценке рисков заподозрили в них признаки возможного отмывания денег, коррупции или других финансовых преступлений. Подача такого отчета не означает, что транзакция незаконна или совершается с какими-либо правонарушениями; это инструмент оповещения регулятора о возникших у банка подозрениях. В «российской выборке» 5% от общего числа транзакций пришлись на операции, которые проводились между российскими банками. Всего речь идет о 189 переводах денежных средств на общую сумму около 760 млн долларов. Поскольку перевод осуществлялся в долларах, в нем обязательно принимал участие американский банк-корреспондент, он и сообщал в FinCEN о подозрительной операции. Остальные 95% транзакций, связанных с Россией, были переводами из других юрисдикций в Россию или из России в другие юрисдикции. Больше всего таких операций было совершено с Латвией (1 тыс. 123, или 29%), Сингапуром (323), Эстонией (315) и Кипром (274). Самыми крупными внутрироссийскими транзакциями, обозначенными как подозрительные, являются операции от Росбанка Внешэкономбанку (ВЭБу) – на 116,7 млн долларов в 2012 году и на 102 млн долларов в 2010 году. О них FinCEN уведомлял Bank of New York Mellon. Отмечается, что обо всех 189 внутрироссийских транзакциях в FinCEN сообщали только три финансовых института: Bank of New York, Deutsche Bank и JP Morgan Chase. При этом нет свидетельств, что какая-либо из этих 189 транзакций была действительно связана с мошенничеством, коррупцией, отмыванием денег или каким-либо другим правонарушением. «Банки устанавливают риск-процедуры, по результатам которых они могут законно отказывать в открытии счетов или даже замораживать на счетах своих клиентов денежные средства. Банки должны реагировать на любые транзакции, которые могут быть связаны с незаконной деятельностью, и вправе изучать источник доходов, запрашивая документы у клиентов. Регуляторы вправе достаточно произвольно указывать банкам зоны риска, в которых банки могут фактически перестать работать», – рассказал юрист Deloitte Legal в СНГ Михаил Жужжалов. При этом банковские отчеты о подозрительных транзакциях – это в высшей степени конфиденциальные документы. Российские банки, чьи транзакции помечаются как подозрительные, не могут знать об этом. За неисполнение обязанности по контролю за соблюдением антиотмывочных процедур и подаче отчетов SAR в FinCEN банкам грозят штрафы, регуляторные ограничения, отзыв банковской лицензии и даже уголовное наказание для сотрудников. Потому у банков есть стимул подавать как можно больше таких отчетов при малейшем подозрении к транзакции. Произошедшая утечка документов FinCEN охватывает более 2,1 тыс. отчетов о подозрительной деятельности. За период с 2011 по 2017 год, на который в основном приходится утечка, финразведка США получила более 12 млн отчетов SAR, то есть ставшие публичными файлы – это менее 0,02% всех отчетов, поданных в 2011-2017 годах. Ранее Deutsche Bank ответил на заявления о «подозрительных транзакциях» российских клиентов.

