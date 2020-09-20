Синоптики рассказали о погоде в столице Синоптики рассказали о погоде в столице 20 сентября 2020, 06:17 Текст: Антон Антонов

В Москве ожидается облачность с прояснениями без осадков, сообщают синоптики. По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве будет 11–13 градусов, по области – 9–14 градусов. Ветер северо-западный, 5–10 м/с, местами порывы до 17 м/c. Атмосферное давление – 749 мм ртутного столба. Ночью ожидается 5–7 градусов в Москве, 2–7 – по области.

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