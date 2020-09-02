Глава отдела полиции в Казани обстрелял подчиненных за плохие показатели

Полицейский в Казани устроил стрельбу из пневматической винтовки, видеозапись опубликовали в соцсетях. В ролике якобы запечатлен начальник отдела полиции «Зареченский» УМВД Казани полковник полиции Тарас Дорошкевич, утверждают СМИ.

Полицейский в ролике ведет стрельбу из винтовки в помещении, он взял на прицел женщину, которая скрылась за дверью кабинета.

В ролике запечатлен полковник полиции Тарас Дорошкевич, возглавляющий отдел полиции «Зареченский» УМВД Казани, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По данным издания, он пытался выстрелить в дознавателя – лейтананта Айгуль Хакимову.

Предположительно, огонь велся из пневматической винтовки.

«В отдел полиции уже выехал прокурор Кировского района города Казани Эльдар Сабиров. Подробности случившегося выясняются», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По данным собеседника издания, Дорошкевич открыл огонь по подчиненным за плохие показатели по работе, ранения получили трое полицейских – двое мужчин и одна женщина.

«Министром внутренних дел по республике Татарстан принято решение о назначении служебной проверки по факту публикации в социальных сетях и мессенджерах информации о применении пневматического оружия сотрудником полиции в помещении отдела полиции №3 «Зареченский» УМВД России по Казани», – сообщили 360 в пресс-службе республиканского УМВД.

В августе в Подольске мужчина на квадроцикле открыл огонь по детям, игравшим на детской площадке, в результате инцидента никто не пострадал.