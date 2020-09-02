Экс-партнер Фургала заключил досудебное соглашение

Взгляд
2 сентября, среда  |  Последнее обновление — 10:01  |  vz.ru
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Технологический прорыв России оплатит Америка

Китайский инвестор-изгой меняет США на Россию REUTERS/Matthew Childs
Развод США с технологическим гигантом Huawei оказался выгоден российской IT-сфере и экономике РФ. Китайцы заявили об открытии в России исследовательского центра и намерении вкладывать здесь, а не в США, свои инвестиции в разработки. Они оцениваются в миллиарды долларов. Деньги китайского IT-гиганта позволят отечественному сектору высоких технологий выйти на принципиально иной уровень, считают эксперты. Подробности...
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Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
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Как Россия ликвидирует демографическую катастрофу 1990-х

Старых в России все больше, а молодых – все меньше Валерий Матыцин/ТАСС
Численность населения России продолжит снижаться, в текущем году - на 158 тысяч человек, сообщают СМИ со ссылкой на прогнозы правительства. Почему россиян становится все меньше, чем Россия в смысле демографии похожа на другие страны и чем отличается от них – и какие обстоятельства породили так называемый русский крест? Подробности...
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Япония отметила 75-летие капитуляции с исторической амнезией

Акт о капитуляции Японии был подписан на линкоре «Миссури» с участием советских представителей AP/ТАСС
Дата 2 сентября – финальный день Второй мировой – оставляет большинство молодых японцев равнодушными. История 1945 года воспринимается ими как седая древность. Если кому и интересно погреть руки на теме 75-летия завершения войны, так это политикам. В правящих кругах Японии до сих пор упрекают СССР в «вероломном нападении». Но почему-то при этом никто на обижается на США за атомные удары по Хиросиме и Нагасаки. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Москва не могла выиграть на постсоветском пространстве

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Было бы хорошо, если бы мировая политика по сложности была как компьютерная игра-стратегия. Реальность куда более прихотлива, запутанна и головоломна. Это обстоятельство стоит учитывать любителям учить жизни Кремль, Елисейский дворец или Белый дом. Подробности...
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Без благих намерений дорогу в ад не вымостишь

Алексей Алешковский, сценарист
Белорусская оппозиция оказалась в понятном цугцванге: мирный протест, не направленный на достижение компромисса, рано или поздно сдуется. Революционное насилие либо будет жестоко подавлено, либо повлечет его эскалацию, вплоть до гражданской войны. В чем выход? Подробности...
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Белоруссии пора переходить на российский рубль

Антон Любич, экономист
Белорусский рубль – валюта тех, на ком держится режим Лукашенко. Такая вот «валютно-политическая экономия». Поэтому, подрывая белорусский рубль, протестующая улица действительно ударяет именно по власти. Но как такая ситуация стала возможной? Подробности...
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Узбеки вспомнили про Сталина

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Балканский враг России потерпел поражение

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Украина порвала с Лукашенко

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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

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    Экс-партнер Фургала заключил досудебное соглашение

    2 сентября 2020, 09:36

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщил источник в правоохранительных органах.

    «Мистрюков дал признательные показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Бывший партнер Фургала заявил следствию, что экс-губернатор является одним из организаторов убийства и покушения на убийство двух хабаровских бизнесменов (Олега Булатова и Александра Смольского)», – сообщил источник ТАСС.

    Он сообщил, что вину признал только один Мистрюков, а остальные фигуранты дела вину не признают.

    Напомним,  Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей.

    По данным СК, Фургал задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

    Позднее задержанного губернатора Фургала доставили в Москву.

    В январе сообщалось, что Мистрюков находится в московском СИЗО Лефортово по подозрению в двух заказных убийствах, совершенных в Хабаровске в 2004 и 2005 годах. Один из убитых, причастность к гибели которого инкриминируется Мистрюкову, – Олег Булатов – был партнером Фургала и Мистрюкова по бизнесу, с другим – Евгением Зорей – Фургал и Мистрюков судились за производственное помещение в Хабаровске.


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