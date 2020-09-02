Экс-партнер Фургала заключил досудебное соглашение

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Мистрюков дал признательные показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Бывший партнер Фургала заявил следствию, что экс-губернатор является одним из организаторов убийства и покушения на убийство двух хабаровских бизнесменов (Олега Булатова и Александра Смольского)», – сообщил источник ТАСС.

Он сообщил, что вину признал только один Мистрюков, а остальные фигуранты дела вину не признают.

Напомним, Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей.

По данным СК, Фургал задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Позднее задержанного губернатора Фургала доставили в Москву.

В январе сообщалось, что Мистрюков находится в московском СИЗО Лефортово по подозрению в двух заказных убийствах, совершенных в Хабаровске в 2004 и 2005 годах. Один из убитых, причастность к гибели которого инкриминируется Мистрюкову, – Олег Булатов – был партнером Фургала и Мистрюкова по бизнесу, с другим – Евгением Зорей – Фургал и Мистрюков судились за производственное помещение в Хабаровске.