МЧС предупредило москвичей о сильном ветре, граде и грозе

В Москве до конца суток в четверг сохранится гроза, сильный град и ветер до 26 метров в секунду, об этом предупредило главное управление МЧС по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, сегодня, 17 сентября, в Москве до конца суток сохранится гроза, сильный дождь, град, при грозе ожидается усиление ветра порывами до 21-26 метров в секунду», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

МЧС порекомендовало по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не находиться у водоемов во время грозы.

Ранее Росгидромет сообщал, что в Москве в четверг воздух прогреется до 73 градусов тепла, а порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.