Основатель Duty Free отдал почти все деньги на благотворительность

Бывший миллиардер, соучредитель компании розничной торговли Duty Free Чак Фини пожертвовал на благотворительность все свое состояние за исключением 2 млн долларов.

«Я не вижу причин откладывать пожертвования, когда так много добра можно добиться, поддерживая стоящие дела. Кроме того, гораздо веселее давать пока жив, чем отдавать, когда мертв», – передает Forbes слова филантропа.

Фини рассказал, что из многомиллиардного состояния оставил только два млн долларов на безбедную жизнь на пенсии для себя и своей жены.

В статье отмечается, что уже много лет Фини живет в скромной квартире, напоминающей студенческое жилье.

Всего за свою жизнь бизнесмен отдал на благотворительность около восьми млрд долларов.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как российские олигархи вливали деньги в пиар-компании и благотворительные организации, а также в культурные и академические учреждения, чтобы «отмыть репутацию».