Врио губернатора Хабаровского края посетил отдаленные районы

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев продолжает цикл рабочих поездок по районам региона, чтобы лучше ознакомиться с ситуацией на местах и узнать о проблемах, волнующих население и местные власти, для решения которых потребуется помощь краевого правительства.

Так, врио губернатора побывал с рабочей поездкой в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районе. Это отдаленные районы Хабаровского края, поэтому краевые чиновники сюда заглядывают не часто. В силу суровых климатических условий и географической оторванности от Хабаровска жизнь в районах имеет свою специфику. Помимо северного завоза врио губернатора разбирался с вопросами транспортной доступности и низкой скорости Интернета, на которую жаловались жители в ходе встреч с Дегтяревым, передает «Московский комсомолец».

Хватает проблем и у местного бизнеса. Северяне хотели бы видеть Хабаровский край в списке территорий, на которые распространяется постановление российского правительства о выравнивании энерготарифов для бизнеса.

Осмотр районного центра начался с дизельной электростанции и пирса, на ремонт которого распоряжением Дегтярева были оперативно выделены денежные средства в размере 1,2 млн рублей. Для разгрузки ГСМ и различных товаров, которые в летнее время доставляются по морю, необходимо приобретение нового крана – это 15-16 млн рублей. Кроме того, аэропорту Аяна и населенным пунктам района необходима другая техника, особенно востребованная в распутицу и в зимнее время - бульдозеры, экскаваторы.

Географическую удаленность Аяно-Майского района от краевого центра «дополняет» в отрицательным смысле низкая скорость Интернета. В связи с этим трудности возникают и у медиков, и у предпринимателей, и в сфере культуры и образования.

Предприниматели не имеют возможности обеспечивать корректную работу с ЕГАИС, маркировать товары народного потребления. В этой связи у Дегтярева попросили содействия: включить Аяно-Майский район в перечень отдаленных территорий, где бизнесу делается послабление в этих вопросах.

Обратились к нему и представители рыбоперерабатывающего колхоза «Восход». По их словам, при принятии закона о прибрежном рыболовстве Хабаровский край также оказался в менее выгодно положении по сравнению с соседними субъектами РФ.

Что касается капитального ремонта – районной больницы, ФАПов в селах Джигда и Аим, дома культуры в Нелькане, школы в Аяне – Дегтярев не стал раздавать обещаний. Он подчеркнул важность этих объектов, отметив необходимость исходить из доходов региональной казны. Например, на капитальный ремонт Аянской средней школы, построенной в 1976 году, понадобится 154 млн рублей.

Политологи края положительно трактуют практику Дегтярева.

«Увидеть проблемы, которые есть на самом деле, можно только своими глазами, никакие отчеты не помогут. Поэтому данные рабочие поездки – это очень грамотное решение врио губернатора, он видит ситуации в крае, если так можно сказать, в 3D-формате», – рассказал Евгений Чадаев, кандидат исторических наук, профессор.

«И то, что он озвучивает проблемы края в федеральном правительстве может означать то, что нас всех наконец-то слышат», – отметил эксперт.