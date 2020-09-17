Доставившего врачей к пациенту водителя «скорой» избили в Кузбассе

Водителя скорой помощи в Новокузнецке избили неизвестные, пока бригада обслуживала вызов, сообщил пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.

«Город Новокузнецк, Заводский район... Мужчина, 56 лет, водитель скорой медицинской помощи избит неизвестными, пока бригада была на вызове», – передает РИА «Новости» слова Дужика.

Он добавил, что водитель госпитализирован в стационар в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что полиция Кирово-Чепецка ищет двоих неизвестных, которые напали на водителя и врача скорой помощи и избили их.

Известно, что фельдшер скорой помощи в тот вечер ходил брал мазки на коронавирус. После нападения он был госпитализирован.

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