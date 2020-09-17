Эксперт объяснил заступничество Вильнюса за Польшу перед ЕС

Позиции Польши и Литвы будут практически идентичны в отношениях с Украиной, Белоруссией и Россией, но в случае вопросов европейской дисциплины решение будет зависеть от конкретной ситуации, – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Так он отреагировал на решение Литвы не поддержать санкции ЕС против Польши за проведение противоречащей принципам Евросоюза судебной реформы.

«Союз Литвы и Польши всегда возможен по вопросу отношений с Россией. В 90 случаях из 100 Литва и Польша будут занимать одну и ту же позицию. Это же касается отношений с Украиной. Польские и литовские позиции будут всегда очень близки», – считает президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич.

Что касается позиции в отношении Белоруссии, то, «как правило, Польша и Литва преследуют различные цели, но на уровне практических действий и СМИ эти позиции будут выглядеть как очень близкие».

«Но когда речь идет о вопросах внутренней дисциплины в ЕС, то здесь позиции Литвы и Польши не будут совпадать. Литва позиционирует себя как отличник за первой партой, как призер всех европейских олимпиад. А Польша в представлении Брюсселя – это страна, которая сидит за последней партой вместе с Венгрией и позволяет себе выпады в адрес учителя, периодически вызывается к воображаемому брюссельскому директору», – пояснил эксперт.

Межевич подчеркнул, что в плане антироссийской и антибелорусской политики Литва и Польша всегда найдут консенсус, «а в остальных вопросах, и особенно в отношениях с Брюсселем, не всегда».

По словам эксперта, заявленная Литвой позиция против санкций в отношении Варшавы «взвешивалась на аптекарских весах: поддержать ли соседскую Польшу, которая в историческом плане не близка Вильнюсу». «Но с другой стороны, есть логика европейской дисциплины, поэтому каждый раз решение будет приниматься ситуационно», – уверен политолог.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что Вильнюс не разделяет позицию Евросоюза по поводу нарушения Польшей фундаментального принципа независимости судебной системы и не поддержит санкции в отношении Варшавы. Премьер добавил, что Литва выступает за диалог. «Диктатом или силовыми мерами такие вопросы в сообществе не решаются», – уверен Сквернялис.

В декабре 2018 года в Польше был подписан скандальный закон о судебной реформе, приостановить которую требовал Евросуд, утверждая, что польские судьи лишаются независимости. В ответ Еврокомиссия впервые в истории начала санкционную процедуру в отношении члена Евросоюза. В самой Варшаве мотивировали проведение реформы тем, что судебная система не менялась со времен социализма и устарела.