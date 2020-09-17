Литва отказалась поддерживать санкции ЕС против Польши

Литва не разделяет позицию Евросоюза по поводу нарушения Польшей фундаментального принципа независимости судебной системы и не поддержит санкции в отношении Варшавы, заявил литовский премьер-министр на совместной пресс-конференции с главой польского правительства Матеушем Моравецким.

«Мы никогда не одобрим [применение санкций к Польше] и не согласимся с этим», – передает его слова ТАСС.

Сквернялис отметил, что Литва выступает за диалог. «Диктатом или силовыми мерами такие вопросы в сообществе не решаются», – сказал премьер.

По его словам, Вильнюс хотел бы, чтобы «Еврокомиссия слышала аргументы Польши, а Польша – аргументы комиссии, чтобы решение было достигнуто путем диалога».

Моравецкий в свою очередь отметил, что у Варшавы с ЕС существенных разногласий нет. «Есть определенное недопонимание со стороны западных соседей проводимой реформы судебной системы. Она [система] досталась нам в наследство [от социалистического периода], и с этим что-то надо делать», – сказал польский премьер.

Напомним, в декабре 2017 года президент Польши Анджей Дуда решил подписать спорные законы о судебной реформе, несмотря на начатую Еврокомиссией санкционную процедуру.

До этого Еврокомиссия впервые в истории Евросоюза запустила санкционную процедуру – Польшу обвиняют в нарушении фундаментального принципа независимости суда из-за судебной реформы.

В декабре 2018 года Дуда подписал закон о внесении изменений в положения судебной реформы, приостановить которую ранее потребовал Евросуд.