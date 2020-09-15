В белорусском парламенте дали оценку встрече Путина и Лукашенко

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко была конструктивной, заявил председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей (нижней палаты белорусского парламента) Андрей Савиных.

«Более детальные оценки последуют немного позднее, когда мы получим весь объем информации о достигнутых договоренностях. Но даже первое впечатление позволяет уверенно сделать заключение о том, что встреча прошла очень конструктивно», – приводит слова Савиных БелТА.

Он отметил, что стороны обменялись мнениями по всем вопросам, которые затрагивают двустороннюю повестку дня. Обсудили ситуацию в Белоруссии, выработали единые совместные подходы к урегулированию ситуации.

«Я хотел бы отметить очень зрелую, взвешенную и продуманную позицию нашего стратегического союзника – Российской Федерации. Она основывается на том, что все политические сложности, которые возникли в поствыборный период, должны быть решены самим белорусским обществом без какого-либо вмешательства, давления или влияния извне», – подчеркнул парламентарий.

Напомним, переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко прошли в Сочи в понедельник. Встреча глав государств продлилась более четырех часов. Стороны договорились о выделении Белоруссии кредита на 1,5 млрд долларов. Лукашенко в ходе диалога заявил, что республике стоит держаться ближе к «старшему брату – России».