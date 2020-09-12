Мурашко открыл в Сертолово крупный медицинский комплекс

В городе Сертолово Ленобласти запущена первая очередь большого больнично-поликлинического комплекса. На его открытие приехал министр здравоохранения Михаил Мурашко и губернатор Александр Дрозденко.

В субботу в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области министр здравоохранения России Михаил Мурашко и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко запустили первую очередь больнично-поликлинического комплекса. На очереди – строительство еще шести корпусов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, Мурашко отметил, что поликлиника построена по современным требованиям и принципам бережливого производства: это эргономика учреждения, оптимизация определенных процессов, чтобы сократить время пребывания пациента в заведении и оптимизировать его диагностические и лечебные процедуры.

По словам министра, электронные истории болезни позволяют оценивать качество лечения пациента. В области уже появились технологии хранения изображения, архивы. Следующим этапом должно начаться внедрение искусственного интеллекта для прочтения снимков.

На первом этапе за 3,2 млрд рублей, выделенных из областного бюджета, возведена современная поликлиника для детей и взрослых с лечебно-диагностическим отделением. «Мы очень хотели, чтобы эта поликлиника получилась современной и высокотехнологичной, – сказал Дрозденко. – Область заявила проект строительства рядом с этим поликлиническим комплексом детской областной клинической больницы».

В здании расположены детская поликлиника мощностью 250 посещений в смену с дневным стационаром на 20 коек, в центральной части здания – диагностические службы, стоматологическая поликлиника на 100 посещений в смену, а правое крыло занимает взрослая поликлиника мощностью 500 посещений в смену с дневным стационаром на 100 коек. Кроме того, в поликлинике находятся станции скорой и неотложной помощи.

Прием пациентов начнется уже на следующей неделе. Будут запущены участковые службы, педиатрические, профилактика патологий беременных, гинекологическое отделение, диспансеризация и отделение водных процедур.

Поликлинический комплекс оснащен самым современным оборудованием и позволяет полностью обеспечить потребности населения города Сертолово и жителей других населенных пунктов Ленинградской области в первичной медико-санитарной помощи.

Второй этап строительства областной детской больницы включает в себя больничный комплекс на 500 коек, из шести корпусов переменной этажности от 6 до 9 этажей, объединенных в единую планировочную структуру.