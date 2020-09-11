Общественная палата опровергла сообщения о нарушениях при голосовании в Ленобласти

Общественная палата заявила, что сообщения о нарушениях на голосовании в поселке Тельмана в Ленобласти в рамках выборов губернатора не соответствуют действительности.

Рабочая группа Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации в интернете обнаружила в Сети новые сообщения, не соответствующие действительности, сообщается на сайте организации.

В частности, 10 сентября в телеграм-канале «МБХ-медиа» был размещен видеоматериал о якобы нарушении на УИК в поселке Тельмана в рамках выборов губернатора Ленинградской области. В соответствии с размещенной информацией, избирательный участок №959 располагается на строительной площадке ТЦ «Алмаз». Его расположение и состояние противоречат правилам безопасности.

Информация не подтвердилась, заявил первый зампред координационного совета ОП по общественному контролю за голосованием, руководитель рабочей группы ОП РФ Александр Малькевич.

«Сотрудники избирательной комиссии Ленинградской области прокомментировали данное обращение, – сказал Александр Малькевич. – По их словам, два избирательных участка – №909 и 959 – действительно располагаются на территории торгового центра. Однако проведенные ранее проверки МЧС и полиции заключили, что помещения не представляют угрозы для безопасности избирателей».

«Здание нового ТЦ на данный момент не сдано в эксплуатацию, по словам председателя ТИК Тосненского района, – продолжил Малькевич. – В связи с этим были предоставлены военные палатки, в которых на момент голосования будут находиться КОИБы, сотрудники избиркома и полиции, следящие за безопасностью и порядком при проведении выборов. Более того, в палатках, по заявлениям главы сельского поселения, есть электричество, а температура будет держаться на должном санитарном уровне посредством тепловых пушек».

Еще одно непроверенное сообщение в Сети касалось голосования в Нижнем Новгороде. 2 сентября на портале «Голос» было размещено якобы нарушение на УИК №2554 в рамках выборов депутатов в Городскую думу Нижнего Новгорода. В здании школы были обнаружены плакаты к Диктанту Победы, который состоялся 3 сентября, содержащие партийную символику «Единой России».

По результатам проверки оказалось, что информация не соответствует действительности. «Плакаты посвящены всероссийской акции «Диктант Победы», которая проводилась на базе школы ранее, – рассказал Малькевич. – Баннеры были зафиксированы в момент проведения акции, однако к моменту начала голосования и работы УИК они были сняты».

Представители Общественной палаты напоминают гражданам о важности проверки информации, распространяемой в Сети, и призывают не доверять сообщениям, не имеющим фактического подтверждения.