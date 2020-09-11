Общественная палата опровергла сообщения о нарушениях при голосовании в Ленобласти

Взгляд
11 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 18:10  |  vz.ru
Разделы

Польская альтернатива «Северному потоку – 2» оставит Европу без газа

Польша нашла неожиданную замену «Северному потоку – 2» REUTERS/Kacper Pempel
Польша сделала неожиданное предложение Германии – заменить «Северный поток – 2» на газопровод Baltic Pipe. Это было подано как дружеский жест ради европейской солидарности и энергетической безопасности ЕС. Однако польская инициатива на самом деле таит угрозу для Европы, считают эксперты.  Подробности...
Перейти в раздел…

Триединый день голосования меняет систему выборов

По мнению экспертов, с развитием онлайн-голосования уйдет в прошлое понятие «явка» Александр Бахтин/ТАСС
В пятницу в России стартуют выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье. А у жителей двух регионов появится возможность отдать голос через интернет. Но если внедрение новых видов голосования несет избирателям дополнительные удобства, то политическим партиям и избиркомам придется адаптироваться к новым реалиям.  Подробности...
Перейти в раздел…

США готовятся топить российские подлодки прямо у побережья

Атомная подводная лодка «Сивулф» – невидимая часть учений НАТО у берегов России defense.gov
Прямо сейчас у северных берегов России находится целая группа кораблей НАТО. В ее составе нет авианосца, поэтому появление этих сил осталось в информационном поле малозаметным. Однако российские военные восприняли появление этой эскадры вполне серьезно. Чем занимается натовская группировка и почему это событие имеет большое значение для ВМФ России? Подробности...
Перейти в раздел…

Германия в отношениях с Россией наступает на британские грабли

Похоже, руководство Германии не понимает последствий ситуации с Навальным Bernd von Jutrczenka/Global Look Press
«Из-за нелепых действий ФРГ по Навальному», как выразился глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва и Берлин оказались на пороге серьезного конфликта. Россия уже официально предупредила Германию об угрозе подрыва двусторонних отношений. О каких действиях Берлина идет речь и кому на руку обострение отношений между двумя крупными торговыми партнерами? Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

Коронавирус породил новый вид национализма на Западе

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если кому-то кажется, что во время большой беды человечество должно сплачиваться – то это не про наше человечество. Коронавирус не только заставил всех разбежаться по национальным квартирам и тырить друг у друга лекарства. Он еще и превратился в предмет большой политики. Подробности...

Сколько получает командир танка

Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества»
В связи с грядущим Днем танкиста (13 сентября) и повышением с 1 октября окладов денежного содержания военнослужащих на 3%, решил прикинуть, как оценивается труд командира танка в современной российской армии. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Российское влияние на Украине придется восстанавливать с нуля

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Украина – страна с самым большим количеством русских людей за пределами России. Хотя бы по одной этой причине надо возобновлять отношения. Именно с людьми, а не с быстро меняющейся властью, не принадлежащей самой себе. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Перейти в раздел…

Белоруссия расколола Евросоюз

Россияне передумали объединяться с белорусами

Обсуждение: 8 комментариев

Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

Перейти в раздел…

Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
Подробности...

Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
Подробности...

В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Существует ли сейчас русская интеллигенция?
  • Да

  • Нет
Как изменится ваше отношение к актеру/актрисе, если станет известно об их принадлежности к секс-меньшинствам?
  • Улучшится

  • Ухудшится

  • Не изменится
Актер Михаил Ефремов приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Приговор справедлив?
  • Да

  • Нет, слишком жестокий

  • Нет, слишком мягкий

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В волгоградских школах 16 классов ушли на удаленку из-за COVID-19
    Германия отказалась передать России материалы по Навальному из-за «гостайны» В Кремле ответили на требования Запада возбудить дело об «отравлении» Навального Минкомсвязь официально переименовали в Минцифры Стало известно о поведении Ефремова в СИЗО
    Лавров назвал «нелепыми» действия ФРГ в ситуации с Навальным Кириенко назвал креативные индустрии драйвером экономического развития Главком ВКС оценил риск инцидентов с самолетами НАТО на границах России В магазинах предложили ввести двойные ценники
    В ФРГ заявили, что Россия имеет «все необходимое» для расследования по Навальному Председатель Мосгорсуда подала в отставку Израиль поможет Грузии усилить ПВО «Автомобилисты России» выступили резко против бесплатного общественного транспорта

    Главная тема


    Украина становится коронавирусной проблемой Европы

    «привыкли быть первыми»


    Лавров пошутил о втором месте России по «вмешательству» в американские выборы

    тюремные законы


    Экс-сотрудник угрозыска рассказал об обязанностях Ефремова перед «общаком»

    «умнее Ельцина»


    Кончаловский назвал ошибкой Хрущева развенчание культа личности Сталина

    Видео

    планы войны


    Стали известны детали разговора Черчилля о ядерной бомбардировке СССР

    Новые правила


    Могильщики «Оскара» повелись на разводку

    бюджетные риски


    Какие плюсы и минусы у идеи минимального гарантированного дохода для россиян

    волна протеста


    «Белорусский майдан» созревает в еще одном осколке СССР

    социальное предпринимательство


    Дмитрий Соколов-Митрич: Как выживают «дельфины» капитализма

    дедолларизация


    Игорь Мальцев: Русские слезли с иглы под названием «валюта»

    громкое дело


    Елена Кондратьева: Ефремов сорвал маски с «хороших лиц»

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Существует ли сейчас русская интеллигенция?

    Общественная палата опровергла сообщения о нарушениях при голосовании в Ленобласти

    11 сентября 2020, 17:57

    Общественная палата заявила, что сообщения о нарушениях на голосовании в поселке Тельмана в Ленобласти в рамках выборов губернатора не соответствуют действительности.

    Рабочая группа Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации в интернете обнаружила в Сети новые сообщения, не соответствующие действительности, сообщается на сайте организации.

    В частности, 10 сентября в телеграм-канале «МБХ-медиа» был размещен видеоматериал о якобы нарушении на УИК в поселке Тельмана в рамках выборов губернатора Ленинградской области. В соответствии с размещенной информацией, избирательный участок №959 располагается на строительной площадке ТЦ «Алмаз». Его расположение и состояние противоречат правилам безопасности.

    Информация не подтвердилась, заявил первый зампред координационного совета ОП по общественному контролю за голосованием, руководитель рабочей группы ОП РФ Александр Малькевич.

    «Сотрудники избирательной комиссии Ленинградской области прокомментировали данное обращение, – сказал Александр Малькевич. – По их словам, два избирательных участка – №909 и 959 – действительно располагаются на территории торгового центра. Однако проведенные ранее проверки МЧС и полиции заключили, что помещения не представляют угрозы для безопасности избирателей».

    «Здание нового ТЦ на данный момент не сдано в эксплуатацию, по словам председателя ТИК Тосненского района, – продолжил Малькевич. – В связи с этим были предоставлены военные палатки, в которых на момент голосования будут находиться КОИБы, сотрудники избиркома и полиции, следящие за безопасностью и порядком при проведении выборов. Более того, в палатках, по заявлениям главы сельского поселения, есть электричество, а температура будет держаться на должном санитарном уровне посредством тепловых пушек».

    Еще одно непроверенное сообщение в Сети касалось голосования в Нижнем Новгороде. 2 сентября на портале «Голос» было размещено якобы нарушение на УИК №2554 в рамках выборов депутатов в Городскую думу Нижнего Новгорода. В здании школы были обнаружены плакаты к Диктанту Победы, который состоялся 3 сентября, содержащие партийную символику «Единой России».

    По результатам проверки оказалось, что информация не соответствует действительности. «Плакаты посвящены всероссийской акции «Диктант Победы», которая проводилась на базе школы ранее, – рассказал Малькевич. – Баннеры были зафиксированы в момент проведения акции, однако к моменту начала голосования и работы УИК они были сняты».

    Представители Общественной палаты напоминают гражданам о важности проверки информации, распространяемой в Сети, и призывают не доверять сообщениям, не имеющим фактического подтверждения.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •