ЕС продлил антироссийские санкции из-за Крыма

Евросоюз опубликовал очередное решение о продлении индивидуальных антироссийских санкций, введенных в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией.

Мера предусматривает ограничения на поездки и замораживание активов в Евросоюзе и применяется «в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Индивидуальные санкции против россиян и украинцев, которых ЕС обвиняет в «подрыве целостности и суверенитета Украины», ввели в марте 2014 года, с тех пор их регулярно продлевают. В последний раз санкции были продлены в марте 2020 года.