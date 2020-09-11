Мишустин утвердил проект изменений в конвенцию с Мальтой в сфере налогообложения

Россия и Мальта пересмотрят условия конвенции об избежании двойного налогообложения, налог по дивидендам и процентам будет повышен до 15%, сообщает пресс-служба российского правительства.

«Правительство утвердило проект протокола о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой. Корректировки касаются увеличения налога у источника в отношении дивидендов и процентов до 15%. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Протоколом определен перечень исключений, в соответствии с которыми в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготный режим, устанавливающий ставку налога в размере 5%. Они будут действовать в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года. Исключения обусловлены отсутствием рисков использования такими налогоплательщиками иностранных юрисдикций для уклонения от уплаты налогов.

Минфину поручено провести переговоры с мальтийской стороной и обеспечить подписание протокола о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения.

Напомним, президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.

Первой страной, согласившейся повысить до 15% налог на проценты и дивиденды по новому налоговому соглашению с Россией стал Кипр. 8 сентября главы МИД России и Кипра Сергей Лавров и Никос Христодулидис подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения.