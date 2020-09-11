Возле отеля на юге Китая прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел возле гостиницы в южном китайском городе Чжухай (провинция Гуандун), сообщило Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел около 09.00 (04.00 мск) в городском районе Доумэнь. На место происшествия прибыли пожарные, ведутся поисково-спасательные работы, передает ТАСС.

В результате взрыва пострадали по меньшей мере три человека, двое из них получили легкие травмы, еще один – ожоги, сообщило Центральное телевидение Китая. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Причиной ЧП, по сообщения СМИ, стал взрыв газа. В результате были повреждены расположенные поблизости жилые и коммерческие здания.

По состоянию на 10.00 (05.00 мск) пожарным удалось ликвидировать открытое горение. На месте работают 11 пожарных расчетов, ведется поисково-спасательная операция.

Напомним, в июне в результате взрыва автоцистерны со сжиженным природным газом в Китае погибли 18 человек.