Лукашенко: Минск и Москва продвинулись в решении накопившихся проблем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским послом Дмитрием Мезенцевым заявил, что в последние дни Москва и Минск значительно продвинулись в решении накопившихся проблем и задач.

«Мы все – и посольство России, и наша страна – живем в конкретных условиях. Вы хорошо видите ситуацию в Белоруссии. Думаю, что мы значительно продвинулись буквально в последние дни, может быть, пару недель в решении тех проблем и задач, которые накопились между Беларусью и Россией. Хотелось бы, чтобы эта динамика была сохранена», – сказал Лукашенко, слова которого приводит БелТА.

Со своей стороны Мезенцев поздравил Лукашенко с прошедшим днем рождения и преподнес ему книгу с топографическими картами Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний. Первый экземпляр факсимильного издания 1866 года.

«Это еще одно подтверждение справедливости границ Белоруссии, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому», - заявил посол.

Ранее Лукашенко заявлял, что Минск готов продолжать интеграцию с Россией, но для начала нужно, чтобы заработали все институты в рамках Союзного государства. Кроме того, президент говорил, что Белоруссия вступит в войну в том случае, если страны Запада проявят агрессию по отношению к России.

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