Новый парк создали по нацпроекту в Новоалександровске

В Новоалександровске завершились работы по созданию нового парка «Маяк». Благоустройство территории стало возможным благодаря реализации регионального проекта «Повышение комфортности городской среды в Ставропольском крае» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В четверг состоится торжественное открытие объекта. Ранее на месте парка был пустырь, заросший сорной травой. Теперь там обустроена многофункциональная детская игровая зона, спортивная площадка для игр в футбол и волейбол, установлены антивандальные тренажеры, построены пешеходные тротуары, установлены скамьи, урны и несколько новых арт-объектов, смонтировано освещение, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

«Новый парк отвечает современным стандартам, устроен так, чтобы граждане разных возрастов могли с комфортном проводить здесь досуг. Уверен, это место станет весьма популярным у местных жителей и гостей города», – отметил министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа.

Благодаря реализации проекта по формированию комфортной городской среды, в этом году в крае всего будет благоустроена 31 территория в 28 муниципальных образованиях. Часть таких территорий, как и в Новоалександровске, создавалась практически с нуля. Так, например, совершенно новые парки были построены в Минеральных Водах, Михайловске.