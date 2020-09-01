Россия решила экспортировать технологию вакцины от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций будет поставлять за рубеж технологию производства российской вакцины от коронавируса. Саму вакцину смогут начать поставлять не раньше, чем через год.

«Насколько я знаю от Российского фонда прямых инвестиций, который этим занимается за рубежом, они в первую очередь планируют трансфер технологий на те предприятия, в те страны, которые готовы производить и нашу технологию акцептировать, процесс идет очень интенсивно. О продажах, наверное, живой вакцины как таковой произведенной здесь, можно будет говорить, наверно через год, когда мы свое население все защитим, перевакцинируем», – передает РИА «Новости» слова директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о реакции мирового сообщества на изобретение российской вакцины от коронавируса, зарегистрированной первой в мире.