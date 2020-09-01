Надежду Савченко высмеяли за фото с крыльями

Пользователи социальных сетей высмеяли фотографию, которую экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко выложила в Сеть во время путешествия по Херсонской области.

На одной из фото в Facebook Савченко стоит на краю склона в костюме с черными крыльями. В комментариях под фотографией пользователи социальной сети раскритиковали ее внешний вид.

Так, пользователи задали вопросы наподобие «А вы точно та Надя, которая голодала?».

При этом еще один комментатор добавил, что «размах крыльев не соответствует размеру, поднимаемого в воздух, тела.

«Не взлетит!» – подытожил он.

Также пользователи написали «Изобильна чреслами» и «Крылья маленькие! Не наберут подъемной силы».

Напомним, в феврале бывший депутат Верховной рады заявила, что президент Украины Владимир Зеленский «идет не тем путем» и перестал выполнять предвыборные обещания.