Подсчитаны потери российских миллиардеров с начала года

Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2020 года снизилось на 16,7 млрд долларов, однако более половины участников рейтинга увеличила свое благосостояние, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 23 россиянина. При этом тринадцати участникам удалось увеличить свой капитал с начала года, передает РИА «Новости».

Согласно рейтингу, богатство одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина с начала года упало на 1,54 млрд долларов, до 26,5 млрд долларов, он остается богатейшим из россиян в списке BBI.

Второе место в рейтинге занимает совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, его капитал за январь-август сократился на 4,96 млрд долларов, до 19,6 млрд.

На третьем месте находится основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье богатство сократилось на 1,81 млрд долларов, до 19,6 млрд долларов.

Четвертое место занимает Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), его капитал вырос на 2,29 млрд долларов и составил 18,6 млрд.

Пятую строчку по итогам августа занимает основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, его капитал снизился на 1,87 млрд долларов, до 18,1 млрд долларов.

На шестой строчке расположился совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, его состояние с начала года упало на 5,06 млрд долларов и составило 17,2 млрд.

На седьмом месте находится Роман Абрамович (Evraz) – его состояние с начала года упало на 175 млн долларов, до 16,2 млрд.

Восьмое место сохраняет за собой бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, чье богатство выросло на 698 млн долларов и составило 16,1 млрд долларов.

Девятое место занял основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг с состоянием в 15 млрд долларов, которое за январь-август выросло на 160 млн долларов.

Завершает топ-10 российских миллиардеров в рейтинге BBI основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман с капиталом в 14 млрд долларов, с начала года он вырос на 107 млн долларов.

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