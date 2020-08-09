Трамп обвинил демократов в США в намерении «украсть выборы»

Американские демократы собираются «украсть выборы», заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп считает, что Демократическая партия США способна победить на предстоящих выборах только путем массовых фальсификаций результатов голосования, передает ТАСС.

Так, он указал на желание демократов отменить в большинстве американских штатов требование предъявлять и проверять удостоверение личности для голосования.

Он считает, что лидеры демократов в Конгрессе США Нэнси Пелоси и Чак Шумер «держат в заложниках» помощь пострадавшим от коронавируса. По его словам, вместо поддержки экономики, переговоры о которой демократы затягивают, Демпартия США предлагает «радикально левую повестку дня», передает РИА «Новости».

Напомним, Трамп сообщил, что в обход Конгресса США принял ряд мер для поддержки экономики страны.

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