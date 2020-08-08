Эксперт из Польши указал на уязвимость стран Балтии перед Россией

Польский эксперт Петр Шиманский заявил, что противовоздушная оборона средней дальности – это слабое место балтийских стран в возможном противостоянии с российской армией.

«Балтийские страны делают ставку на повышение уровня уровня мобильности сухопутных войск, их защиты и огневой мощи. Для их территориальных войск важна противотанковая оборона и нерегулярные действия. Однако большие недочеты прослеживаются в противовоздушной обороне средней дальности», – сказал Шиманский в интервью Polske Radio, передает РИА «Новости».

Исправить этот недостаток можно при помощи военных учений, уверен эксперт. Он напомнил, что маневры Trident Juncture проводились в 2015 и 2018 годах, они стали крупнейшими учениями НАТО за последние 20 лет.

В начале августа в Балтийском море начались российские военно-морские учения «Океанский щит – 2020» с участием более 30 кораблей. В них задействовали морскую авиацию, подразделения береговых войск, ПВО и морской пехоты.