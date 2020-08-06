Франция призвала к санкциям против нарушающих правовые нормы стран ЕС Во Франции мужчина с оружием захватил заложников 6 августа 2020, 19:59 Текст: Ольга Никитина

Вооруженный мужчина захватил и удерживает заложников в отделении банка во французском городе Гавр, сообщает Le Figaro. Заложниками стали пять человек, передает ТАСС. По сведениям радиостанции France Bleu, внутри находятся пять заложников, двум удалось выбраться из здания. Здание оцеплено полицией. Информации о пострадавших нет.

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