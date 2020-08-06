Берлин отреагировал на жалобу экологов по «Северному потоку – 2»

В Минэкономики и энергетики Германии в ответ на просьбу прокомментировать обращение экологов в суд напомнили, что газопровод «Северный поток - 2» является коммерческим проектом.

«Мы не комментируем подачу жалобы со стороны [экологической организации] Deutsche Umwelthilfe (DUH)», – сообщила ТАСС представитель германского ведомства.

Она добавила, что газопровод – коммерческий проект, он обязан соответствовать национальному, европейскому и международному законодательствам.

«Соблюдается ли действующее законодательство, в случае сомнения решается в суде. В этой связи вы должны обратиться со своим вопросом в компетентный суд», – сказала представитель министерства.

В среду германская экологическая организация Deutsche Umwelthilfe через суд потребовала пересмотреть эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» из-за «новых научных данных» по выделению метана.

Глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил, что жалоба экологов вряд ли имеет шансы на успех в суде.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД