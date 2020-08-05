Немецкие экологи через суд потребовали запретить «Северный поток – 2»

Германская экологическая организация Deutsche Umwelthilfe через суд потребовала пересмотреть эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» из-за «новых научных данных» по выделению метана.

«Deutsche Umwelthilfe подала иск в Высший административный суд Грайфсвальда по пересмотру разрешения на эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». DUH требует этим иском от ответственного Управления горного надзора Штральзунда учесть новые научные данные по неконтролируемому выделению метана и проверить утечки при добыче, транспорте и переработке природного газа», – цитирует заявление организации РИА «Новости».

В компании-операторе газопровода Nord Stream 2 AG сообщили, что приняли к сведению это сообщение. Там отметили, что оценят иск экологов против разрешения на эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что строительство газопровода «Северный поток – 2» можно будет возобновить после 3 августа, по истечении срока обжалования нового разрешения Дании, даже если на это решение будет подана апелляция.

6 июля датское энергетическое агентство выдало оператору проекта «Северный поток – 2» – компании Nord Stream 2 AG – разрешение на использование судов с якорным позиционированием при строительстве газопровода. В начале июля способная достроить «Северный поток – 2» баржа вошла в воды Дании.

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