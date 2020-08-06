Участники регионального этапа «Цифрового прорыва» разработают решения для малого и среднего бизнеса

На сайте всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» завершилось народное голосование за кейсы от представителей малого и среднего бизнеса. Пользователи выбрали 10 проектов, которые войдут в число заданий для решения на региональном этапе проекта.

Цель инициативы – поддержать предпринимателей, пострадавших от кризиса. Участие в проекте даст предпринимателям возможность получить варианты решения своих задач и пригласить к себе на работу команду из числа лучших российских IT-специалистов, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

«Вокруг «Цифрового прорыва» сформировалось сообщество профессионалов – это мощный ресурс, с помощью которого мы можем положительно влиять на самые разные сферы жизни. Традиционно в рамках соревнований участники решают в том числе и социальные задачи, помогают цифровому развитию регионов. В этом году мы не могли не обратить внимание и на малый и средний бизнес, который как никто другой ощутил на себе влияние пандемии», – отметил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков.

Топ-10 наиболее актуальных, по мнению пользователей, проектов войдут в число заданий для участников регионального этапа конкурса «Цифровой прорыв» наряду с кейсами от крупнейших государственных и коммерческих организаций.

Больше всего голосов набрали проекты по разработке системы распознавания лиц для школы, трекера для управления проектами и нового подхода к оценке и прогнозированию болезней системы кровообращения. Также среди лидеров – кейсы, связанные с большими данными и искусственным интеллектом, мобильной и веб-разработкой сервисов для бизнеса и конечного пользователя, направленные на улучшения качества жизни населения. Зона применения решений охватывает множество сфер – от промышленности и здравоохранения до юриспруденции и образования.

«Мы стремимся предоставить IT-специалистам возможность не только решать реальные задачи, но и видеть результаты своей работы – это дает дополнительную мотивацию к развитию. В этом плане кейсы от среднего и малого бизнеса, с которыми мы научились работать в этом году, незаменимы – скорость принятия решений здесь намного выше, чем в корпорациях и госструктурах, а путь от идеи до внедрения технологий – короче. Уверен, по итогам конкурса мы услышим не об одной истории успеха», – рассказал директор РАЭК, руководитель проекта «Цифровой прорыв» Сергей Плуготаренко.

Всего эксперты конкурса «Цифровой прорыв» получили 50 заявок от предпринимателей, 22 кейса прошли модерацию. Топ-10 задач, которые решат участники регионального этапа, определили пользователи рунета в народном голосовании на сайте проекта.

Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке госкорпорации Росатом, АО Газпромбанк, Ассоциации Больших Данных, ПАО Ростелеком. Технологический партнер конкурса – Mail.ru Group.