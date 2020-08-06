«Аэрофлот» объявил об отмене ряда рейсов в августе

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6 августа, четверг  |  Последнее обновление — 09:31  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» достроят корабли таинственных судовладельцев

«Северный поток – 2» снова под угрозой срыва Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press
Только Дания дала зеленый свет судну-трубоукладчику «Фортуна» для достройки «Северного потока – 2», как удача снова отвернулась от российского газопровода. Арендатор корабля заявил, что не собирается участвовать в этом проекте. Неужели у России появились новые, возможно непреодолимые преграды для завершения строительства второй очереди «Северного потока»? Подробности...
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Почему Польша ненавидит «Северный поток – 2»

Партийность президента никак не влияет и на интересы американских продавцов СПГ, прямым конкурентом которых является «Северный поток &#8722; 2» DPA/ТАСС
Официальная Варшава вновь заявила, что газопровод «Северный поток – 2» является угрозой для безопасности «всего региона», но прежде всего для Украины. Почему Польша так печется об украинских заработках на транзите российского газа, учитывая ее многочисленные претензии к «героизации бандеровцев»? И верно ли утверждение, что после сдачи проекта Москва может сделать с Киевом «все, что захочет»? Подробности...
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За что повысили зарплаты российским военным

Военные летчики впервые за долгое время получат дополнительное денежное довольствие Юрий Смитюк/ТАСС
В российских Вооруженных силах долгожданное событие – объявлено о введении значительных дополнительных надбавок к окладам по воинской должности. Правда, по словам министра обороны Сергея Шойгу, далеко не всем. Кому из военных положены дополнительные выплаты, в каком размере – и что нужно сделать, чтобы армию не разъедала зависть со стороны тех, кому надбавка не досталась? Подробности...
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В Белоруссии Россия поставит на победителя

Лукашенко конкурирует сейчас не с Тихановской, а с воплощенным Антилукашенко Николай Петров/БелТА/ТАСС<br>EPA/TATYANA ZENKOVICH/ТАСС
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сделала воззвание к Берлину с просьбой как-то повлиять на Лукашенко. Сам Батька тоже нашел себе союзника за рубежом – в такового стремительно превращается его киевский коллега Зеленский. Но кого из основных кандидатов поддержит Москва? Это зависит от дальнейших событий, которые будут разворачиваться стремительно и опасно.  Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Зачем американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки

Тимур Шерзад, журналист
75 лет назад, 6 августа 1945 года, американцы впервые в истории применили по реальной цели атомную бомбу. Взрыв «Малыша» нанес обширные повреждения Хиросиме, стоил жизней десяткам тысяч японцев, но остановил войну. Подробности...
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Закон Черномырдина в действии

Алексей Алешковский, сценарист
Когда движение #MeToo только начиналось, никакого смеха оно у меня, в отличие от многих мужчин (и даже женщин), не вызывало – ведь люди говорили о своей боли. Но, как это обычно бывает, весь сегодняшний виктимный дискурс основан на подмене понятий – том же обмане. Подробности...
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Прекратите этот стон «Наши пролюбили Белоруссию!»

Андрей Перла, Политолог
Останется у власти президент Лукашенко. Чтоб он был здоров. Останется и будет дальше продолжать нервы нам с вами мотать. Никакой майдан ему ничего не сделает. Потому что нету майдана и не будет. Сделать в Белоруссии революцию не из чего. Подробности...
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Катастрофа в Бейруте: главное

За что ненавидят «Северный поток – 2»

Белоруссия: что будет дальше

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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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    «Аэрофлот» объявил об отмене ряда рейсов в августе

    6 августа 2020, 09:27

    Текст: Алина Назарова

    Авиакомпания «Аэрофлот» объявила об отмене в августе ряда рейсов в закрытые страны, на которые ранее продавала билеты. Пассажирам вернут деньги или ваучеры, сообщили в пресс-службе компании.

    «Аэрофлот» объявляет о вынужденной отмене на период до 31 августа части регулярных рейсов по международным направлениям. Решение о корректировке программы международных рейсов принято с учетом действующих эпидемиологических ограничений в странах назначения», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    Так, до 31 августа не будут выполняться регулярные рейсы в следующие пункты назначения: Актау, Актобе, Аликанте, Алматы, Амстердам, Атырау, Афины, Баку, Бангкок, Барселона, Бейрут, Берлин, Бишкек, Болонья, Брюссель, Будапешт, Бургас, Бухара, Бухарест, Валенсия, Варшава, Вашингтон, Вена, Венеция, Верона, Вильнюс, Гавана, Гамбург, Ганновер, Гонконг, Гуанчжоу, Дели, Дрезден, Дублин, Дюссельдорф, Ереван, Загреб, Ираклион, Караганда, Кишинев, Копенгаген, Костанай, Кызылорда, Ларнака, Лион, Лиссабон, Лос-Анджелес, Любляна, Мадрид, Майами, Малага, Марсель, Милан, Мюнхен, Неаполь, Ницца, Нур-Султан, Нью-Йорк, Осло, Ош, Пальма-де-Майорка, Париж, Пекин, Прага, Пхукет, Рига, Рим, Римини, Салоники, Самарканд, София, Сплит, Стокгольм, Таллин, Ташкент, Тель-Авив, Тенерифе, Токио, Улан-Батор, Франкфурт, Ханой, Хельсинки, Хошимин, Цюрих, Шанхай, Штутгарт, Шымкент.

    Пассажирам, которые приобрели билеты по перечисленным направлениям после 1 мая 2020 года на сайте авиакомпании или в контакт-центре, возврат денежных средств будет осуществлен автоматически в соответствии с формой оплаты. Пассажирам, приобретавшим авиабилеты в офисах продаж «Аэрофлота» или в агентствах, по вопросам возврата необходимо обратиться по месту приобретения билета.

    Пассажиры, которые приобрели билеты по перечисленным направлениям в период до 1 мая 2020 года с датой перевозки до 31 августа, могут оформить ваучер.


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