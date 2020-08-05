Ядерная программа Саудовской Аравии при поддержке Китая обеспокоила США

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5 августа, среда  |  Последнее обновление — 12:14  |  vz.ru
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Цены на газ подскочили от высокой температуры

Евгений Одиноков/РИА «Новости»
Погода является важным фактором для газового рынка. Ожидание синоптиками жары в Европе подтолкнуло рыночные цены на газ вверх. В Австрии они впервые за четыре месяца превысили 100 долларов за тысячу кубометров. Поможет ли погода Газпрому вернуться к прибыли? Подробности...
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Почему Польша ненавидит «Северный поток – 2»

Партийность президента никак не влияет и на интересы американских продавцов СПГ, прямым конкурентом которых является «Северный поток &#8722; 2» DPA/ТАСС
Официальная Варшава вновь заявила, что газопровод «Северный поток – 2» является угрозой для безопасности «всего региона», но прежде всего для Украины. Почему Польша так печется об украинских заработках на транзите российского газа, учитывая ее многочисленные претензии к «героизации бандеровцев»? И верно ли утверждение, что после сдачи проекта Москва может сделать с Киевом «все, что захочет»? Подробности...
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«Армата» избавилась от проблем со зрением

Отечественному ВПК удалось решить главную проблему танка третьего поколения Владимир Астапкович/РИА Новости
Отечественный ВПК заявил о решении главной проблемы «Арматы» – об обеспечении танка дальним ночным зрением. По этой части оборонка еще в советское время отстала от Запада и долгие годы была вынуждена ввозить инфракрасные прицелы из стран НАТО. После 2014 года поставки прервались. Теперь выпуск аналоговых инфракрасных прицелов налажен в России, правда, пока лишь в режиме эксперимента. Действительно ли вопрос с тепловизорами можно считать закрытым? Подробности...
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Спектакль Лукашенко списали на мандраж

Александр Лукашенко попросил видеть различия между реальной оппозицией и «фанерными марионетками» Наталия Федосенко/ТАСС
Лукашенко выступил с ежегодным посланием к народу и парламенту. Он пообещал белорусам рост зарплат в два раза и дал характеристику своим оппоненткам на выборах. Говоря о задержанных российских гражданах, Лукашенко заявил, что они якобы были специально засланы в страну, и пригрозил в случае обострения обстановки неприятностями «до Владивостока». Впрочем, в Москве эти заявления Батьки восприняли спокойно. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Прекратите этот стон «Наши пролюбили Белоруссию!»

Андрей Перла, Политолог
Останется у власти президент Лукашенко. Чтоб он был здоров. Останется и будет дальше продолжать нервы нам с вами мотать. Никакой майдан ему ничего не сделает. Потому что нету майдана и не будет. Сделать в Белоруссии революцию не из чего. Подробности...
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Россия мучительно деофшоризирует себя

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Одним закрытием Кипра реальной деофшоризации не добиться. Нужно пройтись по всему списку офшорных юрисдикций, что довольно непросто. Ведь если для Кипра такие страны, как Россия – лакомый кусок, то на многие другие влияния у Москвы куда меньше. Подробности...
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Дискриминация белого гетеросексуального большинства не вечна

Андрей Бабицкий, журналист
У России есть серьезные социокультурные резервы для оказания необходимой помощи той части западных элит, которая хотела бы разрушить морок постмодерна и неолиберализма. Она – пример возвращения к традиции. И пример для других. Подробности...
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За что ненавидят «Северный поток – 2»

Белоруссия: что будет дальше

Китай повысил ставки в борьбе с США

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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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    Ядерная программа Саудовской Аравии при поддержке Китая обеспокоила США

       5 августа 2020, 11:11
    Фото: ABACA/Reuters
    Текст: Алина Назарова

    Эр-Рияд при помощи Пекина продолжил развитие своей ядреной программы, чем вызвал немалую обеспокоенность со стороны Соединенных Штатов, сообщает знакомые с ситуацией официальные источники.

    Саудовская Аравия при помощи Китая построила завод по извлечению уранового концентрата из урановой руды, что стало шагом вперед для богатого нефтью королевства, стремящегося овладеть ядерной технологией.

    Предприятие, о запуске которого не сообщалось официально, находится в малонаселенном районе на северо-западе Саудовской Аравии. Сообщения о «зарождающейся ядерной программе королевства» уже вызвали обеспокоенность среди официальных лиц США и их союзников, пишет Wall Street Journal.

    В прошлом году надзорный комитет Палаты представителей США инициировал расследование в отношении администрации Дональда Трампа с целью проверки планов Белого дома построить десятки атомных электростанций в Саудовской Аравии. Команду американского лидера заподозрили в планах продать Эр-Рияду ядерные технологии.

    В 2018 году правительство Саудовской Аравии одобрило национальную программу в области атомной энергетики, передает РИА «Новости». Эта программа предусматривает, что «вся ядерная деятельность будет служить только мирным целям в рамках, которые определяются международными соглашениями». Кроме того, согласно этому документу, Саудовская Аравия собирается «полностью придерживаться принципа прозрачности в организации работы атомной отрасли», а также «соблюдать стандарты ядерной безопасности в соответствии с требованиями независимого регулятора».


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