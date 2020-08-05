Мужчина оставил сумку с 1,3 млн рублей на ручке арендованного самоката в Москве

Пользователь сервиса аренды самокатов в Москве оставил на ручке транспортного средства барсетку с более 1,3 млн рублей внутри.

В полицию с сообщением о краже обратился 23-летний мужчина. По его словам, за пять лет он накопил более 1,3 млн рублей и планировал купить на них машину, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Во вторник, 4 августа, они с другом пошли кататься на самокатах, причем деньги у мужчины были при себе, поскольку, по его словам, автомобиль он мог купить в любой момент. После прогулки на самокатах друзья поехали домой.

«Молодые люди поставили самокаты на стоянке для самокатов. После чего заявитель закрепил самокат, который взял на прокат на замок, а сумку с принадлежащими ему средствами в сумме 1350000 рублей оставил висеть на ручке самоката», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

По пути домой мужчина вспомнил про сумку с деньгами, вернулся, но не нашел их в ней.

Ведется розыск средств.