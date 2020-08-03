Подсчитаны доходы ушедшего из театра «Современник» Гармаша

СМИ раскрыли доходы ушедшего из театра «Современник» Сергея Гармаша, который в свое время оформил ИП. Сообщается, что часть контрактов артиста оформлена через Госзакупки.

Всего в истории ИП Гармаш десять государственных закупок на общую сумму 98 млн 639 тыс. рублей, которые артист получил за пять лет, пишет «Комсомольская правда».

Уточняется, что за услугами актера обращались в основном учреждения культуры – Воронежский концертный зал, Мариинский театр, Санкт-Петербургская филармония, Красноярский театр оперы и балета, а также Свердловская и Карельская филармонии. За каждый выход на сцену с концертом или спектаклем Сергей Гармаш получал от 160 до 299 тыс. рублей.

Один такой контракт стоил значительно дороже остальных – 535 тыс. рублей: за эти деньги артисту пришлось дважды выйти на сцену Красноярского театра в качестве чтеца стихов В. П. Астафьева, а также участвовать в репетициях.

Отмечается, что самым прибыльным делом Гармаша оказалась реклама. С 2016 по 2018 годы артист получил более 96 млн рублей за участие в трех рекламных заказах. Каждая кампания состояла из нескольких фотосессий и видеороликов: за фотосессии Сергей Леонидович получал по 1,2 млн рублей, за видеосъемки – по 6 млн.

Напомним, Гармаш покинул театр «Современник», в котором служил с 1984 года. Представитель актера Олег Будрин сообщил, что уход Гармаша связан с новой политикой театра, а также небрежным отношением к истории театра и артистам.

Также сообщалось, что гонорар актера Михаила Ефремова в «Современнике», ставшего виновником смертельного ДТП в центре Москвы, за выступление с его моноспектаклями варьируется от 1 до 1,5 млн рублей.

В понедельник стал известен рейтинг российских звезд шоу-бизнеса с самым высоким доходом по версии журнала Forbes. Его возглавил музыкант Сергей Шнуров, заработавший за год 8,8 млн долларов. Вторую строчку занял рэпер Егор Крид с доходом в 6,9 млн долларов, третью – певец Дима Билан с доходом 6,8 млн долларов. Также в рейтинг вошли Баста, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, группа «Би-2», Григорий Лепс, Тимати, Иван Ургант и другие.