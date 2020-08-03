Взлом баз МВД с данными московских автомобилистов опровергли

Базы МВД с личными данными российских водителей не взламывались, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Взлома информационных систем МВД, где хранятся данные в том числе водителей, не было», – сказал источник ТАСС.

По его словам, в настоящее время устанавливается источник утечки данных.

При этом источник РИА «Новости» предположил, что данные водителей могли утечь от страховых компаний.

«Из МВД ничего не утекает. То, что утекает – это могли быть страховщики», – сказал он.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что в свободном доступе в Сети появились базы с личными данными около одного 1 млн автовладельцев из Москвы и Подмосковья. Злоумышленники оценили эту информацию в 1,5 тыс. долларов. На продажу выставили VIN-коды машин, номера ПТС, а также личные данные и телефоны владельцев автомобилей.