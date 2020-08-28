На расчистку русла реки Дема в Башкирии выделили более 246 млн рублей

Более 246 млн рублей из федерального бюджета выделено на очистку реки Демы в Башкирии. Средства зарезервированы в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология», сообщили в министерстве природопользования и экологии республики.

Проектно-изыскательные работы начались в этом году – ими занимается московская компания «Экотектор», рассчитывая завершить в 2021 году, передает РБК.

«В 2022 году начнутся работы по расчистке русла реки на протяжении 35 км на территории Уфимского и Чишминского районов республики, что обеспечит улучшение экологических условий проживания более 5,7 тыс. человек», – рассказали в пресс-службе минэкологии РБ.

По данным ведомства, окончание работ намечено на 2024 год. В 2019 году в регионе было проведено почти 300 мероприятий по уборке берегов, очищено более 580 км береговой полосы. В настоящий момент определяются водные объекты, которые будут включены в нацпроект на очередном этапе.