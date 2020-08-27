Спецслужбы США не выявили иностранных попыток вмешаться в голосование по почте

Нет данных, свидетельствующих о попытках других стран вмешаться в голосование по почте на предстоящих выборах президента США, заявили источники в американских спецслужбах.

Источники Reuters заявили, что «нет разведданных», говорящих о попытках «какого-либо государства подорвать» голосование. Спецслужбы не зафиксировали «скоординированной деятельности, направленной на фальсификацию результатов выборов», со стороны других стран или кого-то еще, передает ТАСС.

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп считает, что Демократическая партия предлагает метод голосования по почте, чтобы «украсть выборы» и «лишить американский народ справедливых и свободных выборов».

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