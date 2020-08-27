Песков ответил на вопрос об инциденте в Сирии между военными России и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент в Сирии между российскими и американскими военными.

На вопрос о том, как в Кремле расценивают эту ситуацию, Песков ответил, что «был телефонный разговор по линии начальников генштабов», передает ТАСС.

Напомним, Комитет начальников штабов вооруженных сил США сообщил, что глава КНШ провел переговоры с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым, но тема разговора не сообщалась.