Медведев предупредил об опасности для России углеродного налога ЕС

Углеродный налог ЕС может помешать доступу российских товаров на европейский рынок, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев на совещании об обеспечении долгосрочных интересов России в условиях введения с 2025 года углеродного налога в ЕС.

«По оценкам Академии наук, финансовые потери отечественных экспортеров будут составлять миллиарды евро. Эту цифру пока невозможно в полном объеме, конечно, посчитать, но речь идет об очень значительных выпадающих доходах», – передает его слова ТАСС.

«Таким образом, этот углеродный налог может резко увеличить конкурентоспособность товаров из европейских стран по отношению к другим государствам, включая и нашу страну. По сути это такой скрытый протекционизм, правда, под очень благовидным предлогом, который будет мешать доступу наших товаров на рынок Европейского союза», – добавил Медведев.

Он отметил, что российские власти должны продумать меры поддержки отечественных компаний.

«Для российской экономики (...) это будет иметь весьма серьезные последствия, могут пострадать наши базовые отрасли (...), и из-за такого трансграничного регулирования могут значительно сократиться потребление и российской нефти, и российского угля», – сказал зампред Совбеза.

«Надо подумать о том, как поддержать наиболее уязвимые предприятия и отрасли в случае, если такие решения вступят в силу: поддержать и внутри страны, и, может быть, мерами внешнего реагирования», – пояснил Медведев.

Ранее в исследовании консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) отмечалось, что российские экспортеры могут терять от 3 до 4,8 млрд долларов ежегодно в случае введения налогового сбора на выбросы углекислого газа.