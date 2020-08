Перевозившее взорвавшуюся в Бейруте селитру судно принадлежало не россиянину СБУ заподозрили в организации провокаций на улицах Минска Президент Бразилии пригрозил «набить морду» спросившему о коррупции журналисту 24 августа 2020, 20:22 Текст: Ксения Панькова

Бразильский президент Жаир Болсонару назвал журналиста «подонком» и ушел от ответа на вопрос о «таинственных» поступлениях на банковский счет его жены, сообщает The Guardian. Болсонару пригрозил физической расправой журналисту. Причиной стал вопрос репортера о серии таинственных платежей, которые жена президента Бразилии получала от бывшего сотрудника полиции, якобы связанного с криминальным миром Рио-де-Жанейро, передает RT, со ссылкой на The Guardian. По сообщению бразильских СМИ, в период с 2011 по 2017 год на банковский счет первой леди страны Мишель Болсонару было переведено не менее 89 тыс. реалов (около 16 тыс. долларов). Секретные платежи, предположительно, сделал давний друг действующего президента Фабрисио Кейруш, которого недавно арестовали в рамках коррупционного расследования в отношении одного из сыновей главы государства. Болсонару, пришедший к власти в 2018 году благодаря обещаниям искоренить коррупцию, до сих пор не смог адекватно объяснить появление этих денег. И накануне он «c раздражением отреагировал» на просьбу прокомментировать ситуацию, отмечает The Guardian. «Чего бы мне действительно хотелось, так это набить тебе морду, понял?» – заявил Болсонару журналисту ведущей бразильской газеты O Globo. На попавшем в интернет видео также слышно, как президент Бразилии, стоящий рядом с Кафедральным собором Бразилиа, называет репортера «подонком», утверждает издание. Сообщается, что бразильские журналисты развернули в социальных сетях скоординированную онлайн-кампанию, многократно задавая тот же самый вопрос главе Бразилии. «Президент Жаир Болсонару, почему ваша жена Мишель получила 89 тыс. реалов от Фабрисио Кейруша?» – спрашивали они. В июле бразильские журналисты решили подать в суд на заразившегося коронавирусом Болсонару. Президент Бразилии, узнав о положительном результате теста на коронавирус лично вышел объявить об этом прессе, не соблюдая социальную дистанцию.

