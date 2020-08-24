Трамп пригрозил разъединением экономик США и Китая

Американский президент Дональд Трамп в интервью журналистам телеканала Fox News заявил, что в случае победы на предстоящих в ноябре выборах будет готов рассмотреть возможность разъединения экономик США и Китая.

Трампу был задан вопрос о том, как он будет проводить политику в отношении Китая в случае победы на выборах. «По сути, вы спрашиваете, разъединимся ли мы», – передает ТАСС слова Трампа.

«Это очень интересный вопрос. Потому что пока мы ничего не получаем от Китая. Мы только теряем деньги», – отметил Трамп. «Мы теряем сотни миллиардов долларов, ничего не получая от Китая», – считает он.

«Если они не будут вести себя с нами надлежащим образом, я бы определенно подумал, я бы определенно сделал это», – добавил Трамп.

Напомним, компании США и Европы потратят на вывод производства из Китая 1 трлн долларов.

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