Над Москвой прошло шоу дронов в честь дня флага России

В Москве дроны синхронно поднялись на высоту до 150 метров и устроили представление, «действующим лицом» которого выступал российский флаг.

В световом шоу над Москвой использовано более 300 беспилотников.

Присоединиться к празднику мог любой желающий – на площадке «Клипы ВКонтакте» прошел флешмоб под хэштегом #деньфлага, сообщает Mail.ru.

22 августа пользователи могли примерить специальную праздничную маску с российским флагом. В соцсети также прошел флешмоб – к нему можно было присоединиться, записав ролик в новой маске с хештегом #деньфлага.

Напомним, в субботу у стен Музея Победы развернули огромный триколор, в акции приняли участие представители Росгвардии, юнармейцы, студенты и волонтеры. Ко дню флага России устроили и другие мероприятия: волонтеры из Анапы развернули триколор на дне Черного моря, альпинисты установили флаг на горных вершинах Крымского полуострова. Также матчи четвертого тура Российской премьер-лиги посвятили Дню государственного флага России.