ФСБ пресекла работу группы подпольных оружейников из трех регионов

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группы подпольных оружейников из Санкт-Петербурга, Московской и Тульской областей и закрыли пять мастерских, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность межрегиональной преступной группы, состоящей из жителей Санкт-Петербурга, Московской и Тульской областей, причастных к контрабанде оружия, его основных частей и боеприпасов, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия с целью сбыта. Пресечена деятельность пяти подпольных мастерских с наличием специализированного оборудования», – передает ТАСС сообщение ЦОС.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий изъято 103 единицы оружия: пулемет ПКМ, автоматы АКС-74У, АК-103, АК-74, АКМ, пистолеты-пулеметы Кедр, SA, МР-5, RAK-63, винтовки, карабины и ружья AR-15, М-16, AUG, GM-15, POF, Barret, Beretta, Blaser, Mannlicher, Steyr Aug, Winchester, Тигр, ППШ, СВД, ТОЗ, Мосина, Сайга, Вепрь, пистолеты и револьверы Glock, Luger, Taurus, АПС, ПЯ, ПМ, Коровина, Наган, а также ручная граната РГД-5, 34 УЗРГМ, свыше 11000 патронов различного калибра, большое количество основных частей к пистолетам Glock и винтовкам AR-15, приспособления для бесшумной стрельбы.

Мероприятия по выявлению контрабанды и незаконного оборота и переделки оружия продолжаются.

Напомним, в начале августа в рамках спецоперации против нелегальных торговцев оружием ФСБ изъяла почти 120 стволов.