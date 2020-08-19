В России провели более 33 млн тестов на коронавирус

Российские специалисты провели в общей сложности более 33 млн тестов на коронавирус, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более 33,2 млн тестов на коронавирус», – передает ТАСС сообщение ведомства. За сутки было сделано 248 тыс. исследований.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодня остается 222 тыс. 601 человек.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 932 тыс. 493 случая заражения, выздоровели 742 тыс. 628 человек, умерли 15 тыс. 872 пациентов.

Напомним, 11 августа сообщалось, что в России провели более 31 млн тестов на коронавирус.

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