Мятежники в Мали захватили генштаб

В Мали вооруженные мятежники захватили генеральный штаб вооруженных сил страны, сообщают местные информационные порталы.

Штаб Мали взяли под контроль военные из нацгвардии страны во главе с полковником Садьо Камара – бывшим директором военной школы в Кати, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Bamada.

Во вторник сообщалось, что в Мали ряд министров и высокопоставленных офицеров арестованы мятежниками. На данный момент они вывезены в неизвестном направлении.

В последнее время Мали находится в состоянии острого внутриполитического кризиса, оппозиция требует отставки президента страны, отвергая компромиссные варианты урегулирования.

Ранее сообщалось, что военнослужащие, поднявшие мятеж, направляются в столицу Бамако.