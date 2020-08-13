В Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с небольшим дождем и порывистым ветром, сообщают синоптики.

Днем в Москве и Подмосковье до 18 градусов тепла, в ночные часы температура в столице опустится до восьми градусов, по области – до пяти градусов, передает ТАСС.

«Небольшой дождь, по области местами умеренный», – говорится в сообщении.

Порывы северного и северо-западного ветра могут достигать 15 м/с. Желтый уровень опасности из-за порывистого ветра сохранится в Москве и Подмосковье до 21.00 мск четверга.

Атмосферное давление в регионе составит 747 мм ртутного столба.