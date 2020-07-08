Мусульманка в США подала жалобу из-за надписи «ИГИЛ» на ее стакане из Starbucks

В американском штате Миннесота мусульманка пожаловалась в департамент по правам человека на сеть гипермаркетов Target из-за надписи «ИГИЛ*» (аббревиатура террористической организации «Исламское государство*», запрещена в РФ), которую ей написали на стакане в кофейне Starbucks вместо имени, сообщает телеканал CNN.

Бариста в кофейне написал на стакане имя 19-летней девушки Аиша (Aishah) как ISIS (аббревиатура ИГИЛ* на английском языке).

Инцидент произошел 1 июля в городе Сент-Пол. По словам бариста, она неправильно услышала имя девушки. Сама Аиша говорит, что несколько раз медленно назвала свое имя, хотя и была в защитной маске, передает РИА «Новости».

Как отмечает телеканал, по фото не ясно, все ли буквы в надписи заглавные. Девушке предоставили новый напиток и подарочную карту на сумму 25 долларов.

Совет по американо-исламским отношениям (CAIR), представляющий интересы девушки, требует уволить двух сотрудников Sturbucks, причастных к инциденту. Представители Target заявили, что инцидент был не преднамеренным актом дискриминации, а лишь ошибкой.

В Strubucks отказались комментировать инцидент, пояснив, что эта кофейня находится в гипермаркете Target, и находится под управлением администрации магазина.

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