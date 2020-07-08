Джигурда объяснил поездку в закрытое на карантин Дивеево

Актер Никита Джигурда поехал в закрытое на карантин село Дивеево в Нижегородской области, чтобы поддержать балерину Анастасию Волочкову, которую ранее оштрафовали за посещение населенного пункта.

«Я приехал целенаправленно поддержать, как я ее называю, свою любимую богиню Волочкову, потому что неделю назад, когда она приехала сюда одна, составлять протокол приехали пять полицейских. Ко мне, правда, приехали 10 человек», – сказал он изданию Nation News.

Актер утверждает, что захотел проверить ситуацию в Дивеево после общения с Волочковой. Полицейским он заявил, что те «неправильно поступили» с балериной. По словам Джигурды, Волочкова «рыдая рассказала, как беспардонно с ней обращались». Затем он покинул территорию Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря.

Джигурда заявил, что он был вместе с журналистом и телохранителем, они приехали по дороге, на которой не было указателей о карантине в селе. «Выйдя из храма, я увидел в пятистах метрах бегущих ко мне семь или 10 полицейских в масках и перчатках. (...) Они с протоколом, с камерой», – заявил артист.

В правоохранительных органах сообщили, что на Джигурду и его спутников составлен протокол.

«На Джигурду и двух его спутников, приехавших в закрытое на карантин Дивеево, составлено три протокола по статье 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)», – сообщил источник РИА «Новости». Санкция статьи предполагает штраф до 300 тыс. рублей.

Напомним, вместе с артистом в Дивеево приехала журналист издания «Аргументы недели» Оксана Шкода. Она опубликовала фото артиста, объясняющегося с полицией.

Ранее Волочкова тайно приехала в закрытое на карантин село Дивеево и устроила там скандал, оскорбив представителей местной власти и полиции.

В Сети было опубликовано видео конфликта Волочковой с представителями власти и полиции. Она угрожала им «связями», оскорбляла, нецензурно выражалась, подчеркивала свое богатство, а место работы охарактеризовала как «Прима-балерина всея Руси».

При этом Волочкова заявила, что все правила были соблюдены, так как машину она оставила у КПП, а в село попала через лес. Волочкову оштрафовали.

В региональном управлении МВД подчеркнули, что людей, которые пытаются въехать в Дивеево, останавливают на постах контроля.

В селе Дивеево под Нижним Новгородом расположен Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, в окрестностях которого находятся шесть святых источников.