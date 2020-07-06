Эксперты подтвердили подделку подписей Родченкова в деле биатлонисток

Документы по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной не были подписаны лично бывшим директором Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, сообщили независимые эксперты.

Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel, в 2017 году российских биатлонисток Зайцеву, Романову и Вилухину пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи и аннулировали их результаты на этих соревнованиях.

Эксперты сообщили изданию, что семь документов о заключении судебно-медицинской экспертизы были подписаны от руки, но, вероятно, почерк принадлежит не Григорию Родченкову. Другие документы, представленные в электронном виде, содержали один и тот же файл с изображением подписи экс-главы антидопинговой лаборатории.

Напомним, в марте один из лучших экспертов-почерковедов Великобритании подтвердил подделку подписей экс-директора московской лаборатории Григория Родченкова на ключевых доказательствах по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

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