Прокуратура начала проверку происшествия на озере в Красноярском крае

Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту происшествия на берегу озера Маслеево в Дзержинском районе, где деревьями был разрушен палаточный лагерь.

«В ходе проверки будут установлены причины и условия случившегося, дана оценка действиям уполномоченных органов», – говорится в сообщении на сайте региональной прокуратуры.

Отмечается, что в целях устранения нарушений законов и недопущения подобного впредь, будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Дзержинском районе Красноярского края произошло падение деревьев в районе населенного пункта Колон на озере Маслеево. Причиной падения стали сильные порывы ветра, на данный момент повреждено около 20 машин и 10 палаток. Для устранения последствий привлечены 33 человека и 10 единиц техники.