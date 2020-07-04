На МКАД столкнулись три машины, есть пострадавшие

На Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) произошла автомобильная авария, пострадало несколько человек, сообщили в ГУ МВД по столице.

«По последним данным, пострадало четыре человека», – сообщили в ведомстве РИА «Новости».

Авария произошла на 60-м километре автодороги, столкнулись «Газель», Audi и Mersedes.

В июне сообщалось, что пьяный водитель, лишенный прав, врезался на Porsche в две машины в Москве. Выяснилось, что за рулем был внук экс-губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев. Ему грозило до 15 суток ареста.