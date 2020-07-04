Москвичей предупредили о грозе

В Москве ожидаются облачность с прояснениями, дождь, местами гроза, сообщают синоптики.

Днем температура воздуха в городе составит 25–27 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 16 градусов, передает ТАСС.

Ветер западный, 5–10 м/с, при грозе – до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба. В связи с возможным ухудшением погоды 4 июля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 23–28 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 13 градусов.